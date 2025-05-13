Владельца фабрики игрушек посадили в тюрьму за «непристойные товары»

Владельца фабрики игрушек в Китае и 12 его работников отправили в тюрьму за продажу «непристойных товаров». Об этом пишет South China Morning Post.

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Мужчина по фамилии Сюй, владелец фабрики по производству пластиковых изделий в провинции Гуандун на юге Китая, нанял несколько рабочих для штамповки фигурок женских аниме-персонажей из мобильной игры Fate/Grand Order. Сюй продавал их на онлайн-платформе Taobao. Сидящие на коленях пластиковые фигурки были снабжены крыльями за спиной и съемным нижним бельем. При этом половые признаки были воспроизведены упрощенно: под трусиками была нарисована одна линия, а на груди не было сосков.

С 2022 года Сюй продал около 20 тысяч фигурок, что принесло ему более двух миллионов юаней (примерно 22 миллиона рублей). Однако после недавних жалоб на него полиция изъяла более 30 тысяч единиц продукции с его склада. Все фигурки были классифицированы как непристойные. В итоге Сюй и его подчиненные были признаны виновными в распространении порнографии. Мужчину посадили в тюрьму на четыре года и девять месяцев, за решетку также отправился его деловой партнер и менеджер завода. Рабочие получили условные сроки.

Главным аргументом суда для вынесения приговора стал факт покупки фигурок подростками, которые заклеивали интимные места кукол скотчем и прятали их от родителей. Именно поведение несовершеннолетних покупателей, скрывающих фигурки от родителей как что-то непристойное, стало для суда решающим фактором в определении признака порнографичности товара.

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