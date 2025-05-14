Завершилась история мести героя-любовника злой биодобавке

Мировой судья в Санкт-Петербурге отклонил иск мужчины, которого в новогоднюю ночь постигло горькое разочарование: он мечтал о подвигах на ниве любви, но вместо этого просто уснул. "Волшебная" пилюля, которую он принял, чтобы превратиться в героя-любовника, подло подвела.

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Увы, суд решил, что мужчина сам виноват, и ни продавцы, ни производители ему ничего не должны.

Как рассказала в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, некий несчастный Александр в конце декабря прошлого года заказал на маркетплейсе товар: средство, укрепляющее мужскую силу. В праздничную ночь он принял препарат, на который возлагал немало надежд. Однако они совершенно не оправдались. И это установленный судом факт.

«Препарат Александр употребил вечером 31 декабря, планируя, видимо, ярко провести новогоднюю ночь, но ожидаемого эффекта не последовало, — рассказывает Дарья Лебедева. — Вместо эффекта пришли страх, бессонница и нарушение аппетита. С такой печальной историей Александр обратился к мировому судье и просил взыскать с продавца сумму товара ненадлежащего качества в 1228 рублей, моральный вред 100 000 рублей, штраф 50 000, юридические расходы 48 500 рублей».

Если рассуждать непредвзято, то мужчина запросил немного. Разочарования в новогоднюю ночь ранят сильнее, чем в самые обычные дни. Собственно, обычные дни, как иногда кажется, и созданы для испытаний. Но оказаться у разбитого любовного корыта в тот самый час, когда люди во всем мире раскрывают подарки и весело смеются, это ужасно. В суде Александр твердо стоял на своем: он был обманут, ему предоставили недостоверную информацию о товаре.

«Позиция ответчика: на официальном сайте РПН имеется информация, что препарат является не лекарственным средством, а пищевой добавкой для профилактики, — рассказывает Дарья Лебедева. — Внутри упаковки была инструкция, а ухудшение состояния истца связано с тем, что он употребил двойную дозу».

При этом денежные средства за товар ответчик истцу вернул по собственной инициативе, то есть отнесся к человеку с пониманием и сочувствием.

Пищевая добавка не предполагает прямого эффекта, поэтому суд не счел мужчину обманутым.

Мировой судья все это выслушала и сказала:

«То обстоятельство, что после применения специализированной пищевой добавки ожидаемый истцом эффект не наступил, не свидетельствует о приобретении товара ненадлежащего качества, так как пищевая добавка не предполагает прямого лечебного эффекта. Действуя разумно и осмотрительно, истец должен был и мог оценить необходимость и нуждаемость в данной специализированной добавке. Количество упаковок говорит о том, что истец самостоятельно принял решение о нуждаемости в препарате», — рассказывает Дарья Лебедева.

Главный правовой урок, который из этой истории должны извлечь все мужчины: мы можем рассчитывать только на себя. И чуточку - на Деда Мороза, но только в новогоднюю ночь. Возможно, Александру стоило попросить того о чуде. Это часто помогает. А пищевые добавки чудес не совершают. Наши ожидания - наши проблемы. Таков закон.