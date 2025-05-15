«Окак»: почему соцсети захватил очередной кот

Май 2025 года принес с собой новый мем, который уже захватил почти все социальный сети. Это очередной кот, на этот раз мрачный, но все равно смешной. «Лента.ру» рассказывает, откуда взялся мем «окак», что он означает и как его использовать.

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Что за мем «окак» и как он выглядит

Новый мем — это картинка с черным котом в темном капюшоне. На морде животного или рядом написана фраза «окак» в одно слово. Как правило, его используют в видео или других мемах, чтобы продемонстрировать неожиданное разочарование или удивление.

Вместе с картинкой с черным котом часто используют узнаваемый звук — фрагмент из песни группы Die Antwood «Baby’s On Fire», замедленной в несколько раз. Животное появляется в кадре на слове boom

Как появился мем «окак»

Конечно, кота в капюшоне никто не фотографировал. Картинка получилась благодаря объединению двух стоковых снимков.

Первый — крупное фото морды черного кота, второй — неизвестный человек в капюшоне. И если про фото животного вообще ничего неизвестно, то у снимка с темной фигурой в капюшоне автор есть. На сайте со стоковыми фотографиями IStock сказано, что картинка была загружена в 2012 году, а снял ее чешский фотограф Пржемыслав Кох.

В результате два снимка объединили, а итоговую картинку с черным котом в капюшоне сильно вытянули, снизив ее качество. Видимо, это было нужно для еще большего усиления нелепости. Кто именно это сделал и когда появился мем — неизвестно.

Предпосылки появления мема Весной 2025 года в сети завирусились мемы с похожей фразой — «Эвона как». Ее использовал доктор Быков — герой сериала «Интерны», которого сыграл актер Иван Охлобыстин. Особенно тренд распространился в TikTok.

Значение мема «окак»

Простой образ черного кота на черном фоне понравился пользователям. Новый герой соцсетей стал появляться все в большем количестве постов — как на фото, так и в видео.

Главное значение мема с котом — реакция на новость, поворот жизни, поведение окружающих, которые вообще-то естественные, но оказались неожиданными для автора. То есть «окак» — это возглас удивления и осознания, чаще всего не совсем приятного

Мемы с котом «окак»

Мем получился универсальный, поэтому его используют в разных ситуациях:

Когда отдал родителям деньги, которые у них занимал, а они не сказали, что можно оставить их себе. Окак.

Когда сказала мужу, что в магазине не нужно покупать вкусняшки, и он действительно ничего не купил. Окак.

Когда говоришь начальнику, что уволишься, если он не снизит нагрузку, а он и правда увольняет тебя. Окак.

Когда оказалось, что ради красивой фигуры нужно заниматься спортом и следить за питанием всю жизнь. Окак.

Когда говорят, что в 30 лет пора перестать фанатеть по Гарри Поттеру и читать фанфики до четырех утра. Окак.

За счет простоты картинки с котом, который влюбил в себя пользователей, сделать мем может каждый. Пока новый тренд на пике популярности, можно попасть в рекомендации и собрать миллионы просмотров в любой из социальных сетей.

Другие популярные мемы 2025 года

Итальянский брейнрот

До появления кота в капюшоне весной 2025 года в сети главенствовали Тралалело Тралала, Балерина Капучино и другие персонажи итальянского брейнрота, то есть роликов, которые не имеют никакого смысла, но все равно вызывают зависимость. Это сгенерированные нейросетью животные с человеческими чертами, странными именами на итальянским манер и своей собственной музыкальной темой.

Основные герои итальянского брейнрота

Тралалело Тралала. Самый первый из брейнрот-мемов с антропоморфными животными — акула с тремя ногами, обутая в кроссовки. Герой появился в январе в 2025 года в итальянском TikTok и сразу стал популярным. С Тралалело началось формирование отдельной интернет-вселенной похожих мемов с сюжетом, интригами и всеобщим помешательством. Появление акулы сопровождается звуковым рядом с бессмысленным наборов слов на итальянском языке, среди которых есть ругательства и даже упоминание Аллаха.

Самый первый из брейнрот-мемов с антропоморфными животными — акула с тремя ногами, обутая в кроссовки. Герой появился в январе в 2025 года в итальянском TikTok и сразу стал популярным. С Тралалело началось формирование отдельной интернет-вселенной похожих мемов с сюжетом, интригами и всеобщим помешательством. Появление акулы сопровождается звуковым рядом с бессмысленным наборов слов на итальянском языке, среди которых есть ругательства и даже упоминание Аллаха. Бомбардиро Крокодило. Второй главный герой брейнрот-вселенной — крокодил, объединенный с самолетом Boeing B-17. В разных вариантах картинок он может выглядеть по-разному. Например, есть версия, где к самолету приделали голову животного, а есть — где к крокодилу присоединили крылья и хвост. Появление мема тоже сопровождается узнаваемыми звуками и словами на итальянском языке. Бомбомбини Гусини. Это так называемый брат Бомбардиро Крокодило, вместе они часто борются с другими героями мемов. Для создания Бомбомбини Гусини нейросеть объединила изображения гуся и самолета.

Второй главный герой брейнрот-вселенной — крокодил, объединенный с самолетом Boeing B-17. В разных вариантах картинок он может выглядеть по-разному. Например, есть версия, где к самолету приделали голову животного, а есть — где к крокодилу присоединили крылья и хвост. Появление мема тоже сопровождается узнаваемыми звуками и словами на итальянском языке. Бомбомбини Гусини. Это так называемый брат Бомбардиро Крокодило, вместе они часто борются с другими героями мемов. Для создания Бомбомбини Гусини нейросеть объединила изображения гуся и самолета. Балерина Капучино. Танцовщица с чашкой кофе вместо головы — бывшая жена другого героя, Капучино Ассасино. По сюжету мемов, она ушла от него после того, как муж изменил ей с Тралалело Тралала. Хотя в сети встречаются разные версии отношений между героями: в некоторых видео Балерина Капучино была невестой Бомбардиро Крокодило.

Танцовщица с чашкой кофе вместо головы — бывшая жена другого героя, Капучино Ассасино. По сюжету мемов, она ушла от него после того, как муж изменил ей с Тралалело Тралала. Хотя в сети встречаются разные версии отношений между героями: в некоторых видео Балерина Капучино была невестой Бомбардиро Крокодило. Капучино Ассасино. Это стаканчик-киллер, который отлично умеет управляться с катанами обеими руками.

Это лишь самые известные из героев мемов, всего их больше 10. В сети с ними монтируют юмористические ролики, сюжетные сериалы и, конечно, смешные картинки.

Мемы с Юрой Борисовым

2 марта 2025 года прошла церемония награждения лауреатов премии «Оскар». Лучшим фильмом стала «Анора» режиссера Шона Бейкера, где снимались в том числе актеры из России. А Юра Борисов за роль обаятельного гопника Игоря получил номинацию «Лучший актер второго плана». Он также мог выиграть премию BAFTA Британской Академии кино и телевизионных искусств.

Всевозможные встречи и выступления, на которые актерам из «Аноры» нужно было ходить перед церемониями награждения, породили целую волну мемов. И главным героем в них стал Юра Борисов.

Самой популярной можно назвать Марк Эйдельштейн. Борисов мягко улыбается, на его лице есть небольшой румянец, как будто перед съемкой он выпил немного алкоголя. В сети решили, что Юра на фото — типичный родственник на застолье. И понеслось.

Картинку подписывали так: