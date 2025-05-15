Обнаружение древнейших отпечатков лап рептилий переписывает эволюцию четвероногих

Недавнее открытие в Австралии окаменевших следов с когтями значительно переписало временную шкалу появления рептилий и наземных четвероногих. Согласно новым данным, рептилии появились на 35 миллионов лет раньше, чем считалось ранее, что полностью изменяет наше понимание эволюционной истории. Работа опубликована в Nature, о ней рассказывает Университет Уппсалы (Швеция).

Однако все изменило открытие на куске песчаника возрастом 355 млн лет в Австралии. Этот кусок породы был найден палеонтологами-любителями. На нем были обнаружены самые древние известные следы, содержащие отпечатки вытянутых пальцев с четкими вмятинами от когтей.

Форма отпечатков и наличие когтей указывают на примитивную рептилию, что предлагает более раннюю дату появления рептилий и, таким образом, амниот в целом.

Найденные ранее ископаемые следы рептилий из Польши также подтверждают эту пересмотренную дату. Это означает, что разнообразие продвинутых четвероногих существовало одновременно с переходными «тиктааликами», расширяя понимание этой эпохи как времени значительного эволюционного разнообразия.