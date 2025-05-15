Две голые туристки устроили сеанс мастурбации посреди улицы

Две туристки из Германии провели сеанс мастурбации посреди улицы города Мурсия в Испании и нарвались на штрафы. Об этом сообщило издание El Espanol.

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По данным источника, две женщины 23 и 27 лет разделись догола на дороге 9 мая. Пока одна из них ублажала себя секс-игрушками, вторая снимала ее на телефон.

Очевидец сообщил об этом в полицию, и на место происшествия прибыли офицеры. Увидев правоохранителей, нарушительницы сели в пикап и скрылись с места происшествия на полной скорости.

Четыре патрульные машины преследовали женщин по трассе, в итоге их все же удалось задержать. Теперь иностранкам грозит несколько штрафов, в том числе за непристойное поведение и неподчинение полиции.

Ранее американка провела выходные на «оргазмическом» секс-ретрите и раскрыла подробности происходящего. По ее словам, одним из заданий был разговор со своими половыми органами.