Пожилой извращенец шесть лет тайно снимал голую подругу на видео

В американском штате Флорида арестовали 68-летнего мужчину, который шесть лет снимал останавливавшуюся в его доме приятельницу. Об этом сообщает Osceola News-Gazette.

В центре разбирательств оказался Йозеф Янечек из населенного пункта Хармони. 27 января пожилой мужчина участвовал в заседании местного общественного совета, которое проходило в кафе. После встречи посетитель заведения обнаружил там бесхозный жесткий диск и передал его сотрудникам совета.

Через несколько дней они решили посмотреть содержимое диска, чтобы установить владельца, и обнаружили там тайные съемки голой женщины. 2 апреля они оповестили об этом полицию. Вскоре Янечек сам связался с представителями совета и поинтересовался, не находил ли кто-нибудь его жесткий диск.

Следователи сразу же получили ордер на подробное исследование накопителя и обнаружили там многочисленные видео с пострадавшей, снятые между 2018 и 2024 годами. Кроме того, там хранилось несколько документов текстового редактора со вставленными в них скриншотами видеозаписей.

24 апреля удалось опознать женщину на записи. Ею оказалась жительница штата Нью-Джерси. Она узнала себя на записях и сказала, что они были сделаны без ее ведома в ванной дома Янечека. Пострадавшая также сообщила, что гостит в его доме несколько раз в год. Позже женщина позвонила приятелю и потребовала объяснений. Он заявил, что кадры были «случайно сняты скрытой камерой».

6 мая Янечека арестовали. Он сразу же внес за себя залог в размере 20 тысяч долларов и в данный момент находится на свободе в ожидании суда.

Ранее сообщалось, что в Японии задержали 50-летнего сотрудника фирмы, который тайно снимал на видео женщин-коллег в туалете офиса. Извращенца разоблачила одна из пострадавших, которая заметила записывающее устройство.