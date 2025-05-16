«Он уже вас держит». Маг предупредил о сатанинских способностях «Лабубу»

В погоне за модой и популярностью люди на многое готовы, но иногда увлечение трендами может стать бедой. Об этом рассказал известный маг Павсекакий Богданов.

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Он заявил, что популярная среди подростков игрушка «Лабубу» является не просто милым эльфом, а настоящим порталом для негативных сущностей, которые могут разрушить человеческую жизнь.

Богданов отметил, что зло принимает всё более изощрённые формы и сегодня оно приняло вид плюшевого монстра – «Лабубу». Маг сообщил, что это не игрушка, а сосуд, через который в мир проникают древние негативные сущности, изгнанные века назад. Их целью является привязанность к человеку, пробитие его защиты и питание, бодавил эксперт.

Маг считает, что действие «Лабубу» проявляется не сразу. Игрушка вызывает привыкание, снижает энергетику, вызывает тревожность и эмоциональные всплески. Самым страшным, по мнению эксперта, является то, что «Лабубу» буквально высасывает деньги из семьи, из-за чего возникают финансовые проблемы и рушатся отношения.

«Лабубу действует тонко. Деньги начинают утекать – буквально. У людей пропадают сбережения, ломаются отношения. Я видел, как "Лабубу" "прогрызает" кошелёк – сначала в энергетике, потом в реальности. Мужья уходят из дома. Влюблённые, которые жили мирно, вдруг начинают ссоры без причины», – пояснил маг в беседе с Life.ru.

Богданов отметил, что покупая «Лабубу», люди сами впускают негативные силы, размещая игрушку на видном месте в доме, особенно возле кровати.

«Вы сами приносите его в дом. Это не просто мягкая игрушка. Это проводник. И пока вы умиляетесь, он работает. И если вы уже не можете от него отказаться – он уже вас держит», – добавил маг.

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