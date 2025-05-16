«Он уже вас держит». Маг предупредил о сатанинских способностях «Лабубу»

Маг Богданов поделился мнением о популярных игрушках «Лабубу»
В погоне за модой и популярностью люди на многое готовы, но иногда увлечение трендами может стать бедой. Об этом рассказал известный маг Павсекакий Богданов.
Он заявил, что популярная среди подростков игрушка «Лабубу» является не просто милым эльфом, а настоящим порталом для негативных сущностей, которые могут разрушить человеческую жизнь.
Богданов отметил, что зло принимает всё более изощрённые формы и сегодня оно приняло вид плюшевого монстра – «Лабубу». Маг сообщил, что это не игрушка, а сосуд, через который в мир проникают древние негативные сущности, изгнанные века назад. Их целью является привязанность к человеку, пробитие его защиты и питание, бодавил эксперт.
Маг считает, что действие «Лабубу» проявляется не сразу. Игрушка вызывает привыкание, снижает энергетику, вызывает тревожность и эмоциональные всплески. Самым страшным, по мнению эксперта, является то, что «Лабубу» буквально высасывает деньги из семьи, из-за чего возникают финансовые проблемы и рушатся отношения.
«Лабубу действует тонко. Деньги начинают утекать – буквально. У людей пропадают сбережения, ломаются отношения. Я видел, как "Лабубу" "прогрызает" кошелёк – сначала в энергетике, потом в реальности. Мужья уходят из дома. Влюблённые, которые жили мирно, вдруг начинают ссоры без причины», – пояснил маг в беседе с Life.ru.
Богданов отметил, что покупая «Лабубу», люди сами впускают негативные силы, размещая игрушку на видном месте в доме, особенно возле кровати.
«Вы сами приносите его в дом. Это не просто мягкая игрушка. Это проводник. И пока вы умиляетесь, он работает. И если вы уже не можете от него отказаться – он уже вас держит», – добавил маг.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести дополнительную неделю отпуска для повышения рождаемости.