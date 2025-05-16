Леопард похозяйничал дома и украл собаку

В Индии леопард ночью украл из хижины привязанную собаку. Об этом сообщает Onmanorama.

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Инцидент произошел в деревне в Эливале, штат Керала, в поселении племени мудугаров. Женщина по имени Лата и трое ее детей спали в однокомнатной хижине, их овчарка Рокки была привязана к детской кровати. Собаку оставили внутри, потому что поблизости уже видели хищника. В какой-то момент в хижину проник леопард — он разгрыз дверь, забрался внутрь, прыгнул на кроватку, сбросил на пол трехлетнюю Аванику, а затем бросился на собаку и унес ее.

От криков дочери Лата проснулась, увидела зверя и начала звать на помощь. Но когда ее муж К. Кришнан, спавший на улице, забежал внутрь, леопард уже исчез вместе с Рокки. Девочка отделалась испугом и легким ушибом.

Леопарды представляют постоянную угрозу для жителей региона и особенно членов племен. Их хижины почти не защищают от хищников из-за ветхости. Тринадцать других семей в этом районе сталкиваются с аналогичными случаями.

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