Женщина убила мужа и съела его гениталии из-за просмотра порно

В Бразилии женщина была арестована по подозрению в убийстве своего 37-летнего мужа. По данным издания Ultimo Segundo, она призналась в убийстве и заявила, что съела его гениталии.

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Тело пропавшего мужчины было найдено недалеко от дома пары. Женщина рассказала, что убила мужа из-за его пристрастия к просмотру порнографии в социальных сетях.

Она также рассказала, что после убийства приготовила гениталии мужа с фасолью из любопытства.

Ранее пенсионерка в Бразилии убила приятеля и съела его пенис на курорте.