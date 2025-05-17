Женщина убила мужа и съела его гениталии из-за просмотра порно
В Бразилии женщина была арестована по подозрению в убийстве своего 37-летнего мужа. По данным издания Ultimo Segundo, она призналась в убийстве и заявила, что съела его гениталии.
Тело пропавшего мужчины было найдено недалеко от дома пары. Женщина рассказала, что убила мужа из-за его пристрастия к просмотру порнографии в социальных сетях.
Она также рассказала, что после убийства приготовила гениталии мужа с фасолью из любопытства.
Ранее пенсионерка в Бразилии убила приятеля и съела его пенис на курорте.