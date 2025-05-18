В Китае водитель грузовика случайно увез женщину в биотуалете

В Китае водитель грузовика случайно увез женщину в мобильном туалете за несколько километров. Об этом пишет Jam Press.

По данным издания, женщина зашла в придорожную уборную, одновременно с этим погрузчик готовился к перемещению туалетной будки. Водитель не проверил, есть ли кто в туалете, поднял кабинку и увез ее.

Как пишет Jam Press, только проехав десятки миль, мужчина заметил неладное, проверил свой груз и выпустил женщину.

Ранее ураган в Москве уронил биотуалет с мужчиной внутри. Россиянин смог дозвониться до спасателей и сообщить о произошедшем. Его вызволили.