Как мусор от Биг Мака стал историей

Пользователям платформы бесплатных объявлений предложили купить «картон с историей». Вот только цену продавец заломил по-настоящему космическую.

© Мослента

На сайте объявлений Авито появилось необычное предложение. Пользователь под ником «Марина — милые вещи с историей» выставил на продажу картонную упаковку от Биг Мака за 5 000 000 рублей. В описании товара девушка называет лот «настоящим артефактом из мира фастфуда» и подчеркивает его уникальность.

«Да-да, вы не ослышались! Цена — просто бесценна! Ну, когда еще у вас будет шанс стать обладателем такой уникальной вещицы?!», — пишет Марина в описании товара.

При этом она настаивает, что упаковка находится в отличном состоянии: «Почти как будто я только что пришла из ресторана (но, к сожалению, внутри нет Биг Мака)».

В объявлении коробка позиционируется как предмет ностальгии и иронии: «Идеально для тех, кто ностальгирует по ушедшей эпохе, или просто для веселого знакомства с миром "вкусного пластика"».

© Скриншот: Авито

Марина предлагает забрать упаковку лично в Москве, если не лень доехать ддо одного из домов по улице Чертановской, или оформить доставку через сервис Авито. В профиле продавца указано, что это не единственный необычный товар.

«Буду выкладывать много интересных вещей, в голову ударил минимализм и разбираю все шкафы», — пишет москвичка.

Непонятно, что это — шутка или попытка привлечь к себе внимание. Однако реакция пользователей соцсетей предсказуема: многие называют цену за «картон с историей» по-настоящему космической и веселятся от души.

Конечно, возможно, что через пару десятков лет упаковка от Биг Мака станет музейным экспонатом. Но пока ее стоимость в 5 миллионов рублей вызывает больше вопросов, чем желания совершить покупку.

При этом Марина указывает, что у нее в наличии есть несколько таких коробочек. Если найдутся коллекционеры, у девушки есть шанс купить с продаж квартиру, к примеру, в том же Чертаново.