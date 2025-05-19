Москвичам предложили «арендовать маму»

Услугой друга на час или своего человека где угодно уже мало кого удивишь. Но вот брать в аренду мам для важных случаев москвичам еще не предлагали. Теперь же можно заказать и их. Особенное, если нужно познакомить с мамой вторую половинку, а настоящая родительница — женщина с характером.

© Мослента

На сервисе объявлений Авито набирает популярность необычная услуга — "Мама для первого знакомства с зятем или снохой". За 5 000 рублей и более пользователям предлагают помощь в создании благоприятного впечатления при встрече с будущими родственниками.

«Знакомство с зятем или невесткой — это как первое свидание, только ставки выше», — отмечают авторы объявления.

По их словам, услуга призвана заменить родственников, которые могут быть «слишком откровенными, строгими или просто не в духе».

© Скриншот: Авито

«Мама для знакомства» позиционируется как «настоящий лайфхак, чтобы не обжечься с самого начала». В пакет входит: доброжелательный взгляд, поддержка «своего» и «минимум неудобных вопросов». Исполнитель обещает быть «теплой, вежливой, но умеющей поставить на место», а также «похвалить борщ» и «не вспомнить про ипотеку».

«Такая мама не начнет фразу с: “А когда свадьба?”», — подчёркивают в описании. Клиентам предлагают три варианта услуги: базовый, «мама-лайт» и «мама-премиум».

«Будущее уже наступило, просто добавили маму! — шутят авторы. — Это не неловко, это удобно».

По их словам, такая встреча пройдет «без стресса и скандалов» и будет «уютной, как плед».

Услуга вызвала интерес у пользователей. Авторы объявления уверяют, что она «лучше валерьянки» для снятия напряжения. При этом количество доступных «мам» ограничено.