Россиянам предложили поторговаться за настоящие самурайские доспехи

Это не косплей, а настоящая реликвия! В Москве выставлены на продажу самурайские доспехи, которым, как минимум, 250 лет.

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На Авито выставлены редкие японские доспехи эпохи Эдо за 3 300 000 рублей: пользователи шутят о «скидках» и примерке.

Необычный лот — комплект японских доспехов самурая «тосэй-гусоку», датируемый периодом Эдо (1675–1750 годы). Продавец отметил, что цена не финальная и «торг уместен».

Описание доспехов получилось очень детальным. Так, нагрудник «до» выполнен в стиле «дангаэ-до» и украшен «горизонтальными стальными, кованными пластинами с волнистым профилем, украшенными необычным мотивом — “брызгами” серебряного лака, изображающим звездное небо».

Особое внимание привлекает маска «мемпо», покрытая темно-коричневым лаком «уруши» с белой бородой из конского волоса и металлическими зубами. Дополняют комплект защита рук «цуцу-готэ» с клановым гербом семьи Такигава, наплечники «содэ» и короб для хранения доспехов, который называется «гусоку-бицу», в форме храма. Автор объявления называет его «крайне редким» образцом.

Пользователи соцсетей отреагировали на объявление с юмором. «Померить можно?», «Устал быть самураем», «на WB за 1500р такие видел», «Недорого, надо брать», — писали в комментариях.

Продавец подчеркивает историческую ценность доспехов, отмечая, что шлем «дзингаса» украшен «барельефом дракона, парящего в облаках», и, вероятно, создан мастером из знаменитой семьи Муочин.

Несмотря на шутки, лот привлек внимание коллекционеров. Пусть доспехи найдут истинного ценителя.