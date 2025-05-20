Упаковать покойника: в Россию пришла новая похоронная мода

С местом на кладбище все слишком предсказуемо: вот оно, вот вы, судьбу не изменить. Однако, новая похоронная мода позволит любому желающему найти последнее пристанище практически в любом месте планеты.

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Новая похоронная мода позволит любому найти последнее пристанище практически в любом месте планеты. Как? Все очень просто: благодаря новой услуге с ритуального рынка умершие становятся камнями.

По пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на представителей одного московского агентства, отныне существует возможность «упаковать» прах в самый обыкновенный камень. А уже его предлагается «захоронить» в любой точке Земли.

Люди состоятельные уверены, что такая услуга может стать прекрасной альтернативой давно уже привычным урнам для праха.

По мнению канала, в этом есть одни лишь плюсы, ведь камень никто никогда не распознает среди таких же бесчисленных булыжников. А значит, прах будет вечно находиться, например, на склоне скалы с видом на море.

Впрочем, анонимность – условие необязательное: в виде украшения покупателю предлагают нанести гравировку на камень — имя и годы жизни усопшего.

Ранее стало известно: никого не похоронят заживо, а летаргического сна не существует. Об этом рассказал Алексей Решетун, судмедэксперт и ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского Университета Минздрава России. По его словам, страх впасть в состояние, внешне напоминающее смерть, а затем внезапно очнуться уже погребенным — один из самых распространенных.