Из-за ссоры с возлюбленной мужчина лишился головки пениса

Жительница Нигерии лишила возлюбленного головки пениса во время ссоры. Об этом сообщает Hallmark News.

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Инцидент произошел в городе Порт-Харкорт, штат Риверс. Полиция задержала 43-летнюю женщину по имени Гифт после того, как она нанесла тяжкие увечья своему партнеру — Сандэю.

Конфликт разгорелся, когда Сандэй потребовал у Гифт заняться с ним сексом. Женщина отказала, обвинив партнера в использовании препаратов для потенции, которые делали половой акт слишком долгим. Очевидец рассказал, что после этого мужчина набросился на возлюбленную, а она вцепилась зубами ему в пенис и откусила головку.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, о его состоянии ничего не сообщается. Инцидент вызвал переполох среди местных жителей. Некоторые даже попытались линчевать женщину до прибытия правоохранителей.

Ранее сообщалось, что житель Уфы получил перелом пениса во время секса. Теперь его ждет шесть месяцев реабилитации.