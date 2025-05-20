Мужчина потребовал от ресторана 80 млн рублей за неправильный бургер

В США житель штата Техас подал иск на ресторан быстрого питания из-за лука в гамбургере, который якобы вызвал у него приступ аллергии. Об этом сообщает телеканал WCAU.

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Демери Арделл Уилсон потребовал от 250 тысяч до одного миллиона долларов (от 20 до 80 миллионов рублей) от ресторана сети Whataburger, сотрудники которого добавили в его гамбургер лук, хотя он просил этого не делать.

В иске сказано, что 24 июля 2024 года американец посетил одно из заведений сети в округе Харрис, где заказал блюдо и попросил убрать из него лук. Этого, по его словам, не сделали, из-за чего у него случился приступ аллергии, и ему пришлось обратиться к врачу. Мужчина расценил поведение сотрудников Whataburger как халатность.

WCAU отмечает, что на сайте сети есть страница со списком продуктов, которые могут вызвать аллергию, и лука среди них нет. Телеканал также обнаружил, что ранее Уилсон уже пытался судиться с сетью ресторанов Sonic Drive-In, однако его иск был отклонен через месяц после подачи.

Ранее в США женщина попала под суд за нападение на сотрудницу кафе и оказалась на ее месте. Американке предложили сократить тюремный срок в обмен на работу в фастфуд-ресторане.