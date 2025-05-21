Тайник с золотом на горной тропе стал настоящей загадкой

Десять золотых браслетов, 17 портсигаров, пудреница, расческа и целых 598 золотых монет - все эти предметы оказались частью ценного и несколько загадочного тайника, случайно найденного двумя туристами на северо-востоке Чехии.

Туристы, пожелавшие остаться неизвестными, срезали путь через лес в горах Крконоше — популярном месте для пеших прогулок, — когда увидели алюминиевую коробку, торчащую из каменной стены, отмечает CNN.

По словам Мирослава Новака, руководителя археологического отдела музея, после того, как туристы открыли коробку и обнаружили добычу, они немедленно доставили находку в Музей Восточной Чехии, расположенный в соседнем городе Градец-Кралове.

“Они пришли к нумизмату нашего музея без предварительной записи. Только после этого археологи начали разбираться с находкой и отправились исследовать место раскопок”, - рассказал Новак CNN.

Кто мог спрятать сокровище и зачем, до сих пор остается предметом споров, но одно можно сказать наверняка: тайнику не может быть больше ста лет, потому что одна из монет датирована 1921 годом. Что касается остального, пока есть только гипотезы.

“Скорее всего, это связано с неспокойным периодом перед началом Второй мировой войны, когда чешское и еврейское население покидало приграничную зону, или с 1945 годом, когда уходили немцы”, - предполагает Мирослав Новак.

Полная историческая оценка тайника все еще продолжается, и две коробки из—под сигар плотно закрыты и остаются нераспечатанными, но, по словам эксперта музея по монетам Войтеха Брадле, стоимость одних только золотых монет, которые весят 3,7 килограмма, составляет 8 миллионов чешских крон, или около 360 000 долларов.

Находка вызвала интерес у местного сообщества, и Новак говорит, что в музей поступают звонки с “различными местными слухами”, которые, как он надеется, помогут разгадать загадку происхождения золота.

Слухи подогреваются тем фактом, что, как ни странно, в коллекции нет местных монет. “Половина из них балканского происхождения, а другая половина - французского”, - сказал Новак.

“Центральноевропейские монеты, такие как немецкие, полностью отсутствуют. Но находка находится на бывшей этнической границе между чешским и немецким населением”.

По словам Новака, среди теорий, представленных общественностью, есть одна, согласно которой право собственности на монеты принадлежит богатым семьям из окрестностей, таким как семья Свертс-Шпорк, владельцы поместья Кукс, большого комплекса в стиле барокко с видом на реку Эльба, который включает в себя летнюю резиденцию, ресторан, спа-центр и монастырь. Другой предполагает, что в тайнике могли быть военные трофеи чехословацких легионеров.

Новак отметил, что подобные находки не особенно распространены в этом регионе.

“Примерно в девяти километрах к юго-востоку десять лет назад был найден клад из 2700 серебряных денариев (разновидность европейской торговой монеты) 12-го века”, - сообщил он по электронной почте. “Многие жители покинули этот район в 20 веке, поэтому здесь много заброшенных ферм”.

Войтех Брадле согласился с тем, что состав тайника необычен.

“Обычно чешские находки 20-го века содержат в основном немецкие и чехословацкие монеты. Здесь нет ни одной такой монеты”, - сказал он. “Большинство предметов из этого клада не попали непосредственно в Чехию. После Первой мировой войны они, должно быть, оказались где-то на Балканском полуострове. Некоторые монеты относятся к бывшей Югославии. Такие монеты были отчеканены только в 1920-х или 1930-х годах. На данный момент я не знаю ни о какой другой чешской находке, которая содержала бы монеты с такими отметинами”.

Он добавил, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять состав металла оставшихся предметов и получить более точную общую стоимость.

По словам Мэри Хайманн, профессора современной истории и эксперта по чехословацкой истории из Кардиффского университета, показательно, что самая последняя монета в тайнике датирована 1921 годом. По ее словам, это был год окончания советско-польской войны, когда был подписан Рижский мирный договор, но это был также год финансового кризиса в Чехословакии.

“Это был нестабильный период, в экономике наблюдался спад и повсеместная безработица. По этой причине неудивительно, что в то время кому-то пришло в голову спрятать золото”, - добавила она.

Несмотря на предположения Новака, что тайник, скорее всего, был оставлен примерно в 1945 году, Хайманн считает, что в этом случае, вероятно, были бы найдены монеты более позднего времени. Однако отсутствие местной валюты делает ситуацию еще более мрачной.

“Человек, который спрятал монеты, мог быть коллекционером или кем-то, кто работал в музеях. Или кем-то, кто украл коллекцию откуда-то. Это пограничная территория, она отделяет нынешнюю Чешскую Республику — то, что в прошлом было Чехословакией, — от Польши, - подчеркивает Мэри Хайманн. – Первая мировая война не закончилась в одночасье, ее последствия все еще ощущались повсюду. По-прежнему сохранялась нестабильность границ, экономический кризис, было довольно много преступности. Я полагаю, можно было бы ожидать, что в этих приграничных регионах и в местах со смешанным этническим населением будет особенно высокая напряженность. Так что, возможно, кто-то, живущий в этих районах, будет больше бояться будущего, чем кто-то, живущий в другом месте.”

После того, как экспонаты пройдут дальнейший материальный анализ, они будут сохранены в коллекции монет музея.

По чешским законам, по словам Новака, археологические находки являются собственностью местной региональной администрации с момента обнаружения. “В данном случае клад был правильно передан музею”, - сказал он. “Нашедший имеет право на финансовое вознаграждение, которое зависит от ценности металла или исторической оценки”.