Как проклятый карточный стол убил 17 человек

Истории о проклятых предметах пугают и завораживают своей необъяснимостью. Если им верить, то смерть приносят картины, зеркала и даже мебель. Один из таких предметов — старинный стол, хранится в кафе The Delta Saloon в Вирджиния-Сити, штат Невада. Считается, что он убил 17 человек и принес горе множеству людей, которые сидели за ним.

© Поль Сезанн "Игроки в карты"

Проклятый стол огражден и закрыт музейным стеклом. Эти меры предосторожности приняты не из-за страха владельцев, что антиквариат могут повредить. Считается, что даже прикосновение к его столешнице пробуждает проклятие, способное убить человека.

Одна загадка за другой

Точная дата изготовления этого стола неизвестна, но эксперты датируют его примерно 1850–1855 годом. Изначально этот предмет обстановки стоял в казино «Faro», где за ним собирались картежники. Стол с самого начала считался несчастливым. Почти каждый, кто рискнул сделать за ним ставки, проигрывал. Многие посетители казино спускали за ним последнее и оставались нищими.

Bigpicture.ru История проклятого карточного стола

Не удивительно, что вскоре неприятную особенность стола заметили и его стали избегать. Поэтому владельцы игорного заведения были вынуждены его продать. В 1860 году его купил человек, называвший себя «Черный Джек». Он привез стол к себе домой и начал устраивать за ним карточные баталии с друзьями. План был очень хитрый, ведь новый владелец думал, что несчастливый стол заставит гостей проигрывать и обогатит его.

Но оказалось, что проклятый стол не признает хозяев. Примерно спустя год «Черный Джек» проигрался за ним одному из гостей до нитки. Утром мужчину нашли за столом мертвым — он покончил с собой. По иронии судьбы владелец проиграл в покер, в том числе, и стол. Вскоре победитель, которого звали Дэвид Либс, явился за ним и перевез мебель в свой особняк.

Вскоре с Либсом и его семьей начали происходить необъяснимые вещи. В доме начались ссоры, а финансовое положение главы семейства сильно пошатнулось. Закончилось все тем, что в один из дней 1863 года все семейство Либсов из пяти человек обнаружили мертвыми. Они сидели на стульях вокруг адского стола и, судя по всему, смерть застала их за обедом. Эксперты выяснили, что всех их убил цианид, но как яд попал в их пищу так и осталось загадкой.

Bigpicture.ru История проклятого карточного столаca69dc842a b

На столе под стеклом лежат старинные игральные карты и кости

Следующий владелец стола приобрел его на распродаже мебели. Он, также как и «Черный Джек», использовал его в качестве покерного. Неудивительно, что он вскоре разорился, а затем умер. К сожалению, история не сохранила причину его смерти. К следующему владельцу стол попал в 1871 году. Это был хозяин The Delta Saloon, где он стоит по сей день. Трактирщик поставил его в углу главного зала и разрешил играть за ним в карты и кости.

Проклятый стол и его жертвы

Первое несчастье не заставило себя долго ждать. Посетитель по имени Чарли Стоктон проиграл за один вечер 70 тыс. долларов, после чего достал револьвер и выстрелил себе в сердце. Пуля не убила беднягу и его доставили в больницу. Но врачи не смогли помочь раненому и, промучившись несколько дней, Стоктон таки умер. Почему-то никто не придал этому значение, и за следующие несколько лет стол лишил жизни еще нескольких человек.

Когда хозяин заведения, наконец, заметил нехорошую закономерность, он отнес проклятый стол в подвал. Он накрыл его мешковиной и строго настрого запретил домочадцам и персоналу салуна к нему приближаться. В подвале стол простоял около 70 лет. Извлекли его на свет только в 1989 году. Потомки первого владельца заведения продали «The Delta Saloon» некоему Джорджу Грайсу, забыв предупредить про опасность, таящуюся в подвале.

В один из далеко не чудесных дней Грайс нашел красивый старинный стол и вернул его в зал салуна. Целый год беды обходили посетителей заведения, но потом снова пришла беда. Один из посетителей, Скот Джонсон, предложил Джорджу Грайсу сыграть в картишки на золотое кольцо.

© Памятная монета, посвященная столу из The Delta Saloon

Игроки разошлись и просидели за столом всю ночь, делая ставки. Утром выяснилось, что Грайс проиграл не только салун, но и свой дом и даже конюшню с лошадьми. Не видя смысла в дальнейшей жизни, бывший бизнесмен и новоиспеченный бродяга вышел на крыльцо и застрелился. После этого случая мебель перестали использовать и оградили от контакта с посетителями.

Не испытывайте судьбу

Всего за полтора столетия стол убил 17 человек. Большинство из них наложили на себя руки от отчаяния, лишь смерти Либсов оставались загадкой. Проклятый стол как магнит притягивает любителей паранормального и журналистов. В ходе нескольких расследований выяснилось, что его мистическая сила губит не всех. Совершенно очевидно, что если кто-то за столом проигрывал, то кто-то и уходил с выигрышем. Значит, в истории этого предмета не все так однозначно.

© Сейчас проклятый стол выглядит так

Стол представлял наибольшую опасность своему владельцу. Все, кто когда-либо садились за него играть, утверждали, что испытывали неприятное ощущение. Им казалось, что за столом заправляет некий невидимый игрок, помогающий одним и мешающий другим. Сейчас проклятый стол — важный для хозяев «The Delta Saloon» предмет. Чтобы посмотреть на него, люди приезжают из разных уголков США. Заглядывают в салун и жадные до мистики иностранцы.