Мужчина бросил работу, чтобы осуществить «нелепую мечту»

Американец уволился с работы, чтобы отправиться в плавание по Тихому океану со своим котом, пишет The Indian Express.

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Оливер Виджер, бывший сотрудник шинной компании, решил оставить все — карьеру, рутину и городскую суету — и отправиться в одиночное путешествие по Тихому океану вместе со своим котом Фениксом.

«Мир — отстой, и, наверное, я не одинок в своих чувствах. Вы можете зарабатывать $150 тысяч в год и все равно чувствовать, что едва сводите концы с концами. Люди устали работать усердно за бесценок и хотят найти выход», — прокомментировал мужчина.

Вдохновение на перемены в жизни к Оливеру пришли после травмы шеи и диагноза, который мог привести к параличу. Это заставило мужчину пересмотреть свое отношение к работе и образу жизни. Несмотря на отсутствие сбережений и долг в $10 тысяч, Виджер снял деньги с пенсионного счета, самостоятельно выучил основы парусного спорта через YouTube и купил лодку за $50 тысяч.

На побережье Орегона он отремонтировал ее и отправился в путь — сначала до Гавайев, а затем — дальше по Тихому океану. Американец уверен, что каждый может изменить свою жизнь, если решится сделать первый шаг: