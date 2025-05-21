В Бразилии мужчину спасли из ямы, которую он сам выкопал на пляже

В Бразилии спасли британского туриста, который вырыл на пляже яму и сам же в ней застрял, пишет Metro.

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22-летний британец Джинсен Стёрджон оказался в экстремальной ситуации во время отдыха на знаменитом пляже Копакабана в Бразилии. Пытаясь вырыть глубокую яму, он неожиданно попал в ловушку, напоминающую зыбучие пески, и застрял по пояс в песке почти на три часа.

Инцидент произошел после того, как молодой человек решил проверить, насколько глубоко может уйти вглубь песка человек. Он начал рыть яму, желая достичь уровня грунтовых вод. Однако внезапно песок под его ногами обмяк, и он начал проседать. Вскоре Джинсен понял, что не может выбраться — его ноги плотно зажало, как в капкан.

На помощь пришли более 30 человек — очевидцы, торговцы и спасатели. Некоторые копали вокруг, другие пытались протянуть доски и веревки, чтобы вытащить туриста, но все было безрезультатно. Оказавшись в самой глубине ямы, Джинсен, к своему удивлению, получил от кого-то банку пива, чем немного скрасил тяжелое положение.