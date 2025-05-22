У арестованной за нападение на полицейских кошки сняли отпечатки лап

В Таиланде символически "арестовали" кошку за то, что она укусила полицейских. О забавном случае пишет издание Mothership.

© Соцсети

"Полиция пыталась найти хозяев потерявшейся кошки, когда та решила укусить нескольких полицейских, что, конечно же, привело к ее аресту", - говорится в публикации.

На опубликованных фотографиях видно, как полицейские "задерживают" кошку и снимают отпечатки лап.

После этого ее поместили в "камеру".

Отмечается, что все "обвинения" были сняты с кошки, когда нашлись ее хозяева и пришли в участок, чтобы забрать питомца домой.