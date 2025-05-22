У арестованной за нападение на полицейских кошки сняли отпечатки лап

В Таиланде задержали кошку за нападение на полицейских и сняли отпечатки лап
В Таиланде символически "арестовали" кошку за то, что она укусила полицейских. О забавном случае пишет издание Mothership.
"Полиция пыталась найти хозяев потерявшейся кошки, когда та решила укусить нескольких полицейских, что, конечно же, привело к ее аресту", - говорится в публикации.
На опубликованных фотографиях видно, как полицейские "задерживают" кошку и снимают отпечатки лап.
После этого ее поместили в "камеру".
Отмечается, что все "обвинения" были сняты с кошки, когда нашлись ее хозяева и пришли в участок, чтобы забрать питомца домой.