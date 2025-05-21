90-летний кладоискатель нашел древние монеты на два миллиона рублей

Пожилой кладоискатель из Великобритании нашел 67 древних монет на лугу в графстве Дорсет. Об этом сообщает Daily Echo.

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90-летний мужчина, который пожелал сохранить анонимность, обнаружил клад еще в апреле 2022 года. Он рассказал, что решил пройтись с металлоискателем по полю в районе города Кранборн. Первым британцу попался пенни времен королевы Виктории. Кладоискатель продолжил поиски и неожиданно наткнулся на маленькую серебряную монету. Он сразу понял, что она была отчеканена дуротригами — племенем, которое жило на юге Англии до завоевания острова Римской империей в I веке нашей эры.

Он нашел монету рядом с изгородью, обмотанной проволокой, что сбивало сигнал металлоискателя. Мужчина попросил хозяина участка снять проволоку и вскоре обнаружил около нее десятки древних монет. 29 мая клад будет продан с аукциона, организаторы которого надеются выручить не менее 20 тысяч фунтов стерлингов (2,1 миллиона рублей).

Нумизмат аукционного дома Элис Каллен заявила, что найденные монеты почти не были в обращении. Это может указывать на то, что они использовались исключительно в ритуальных целях в качестве подношения некоему божеству.

Ранее сообщалось, что в Чехии два туриста гуляли по холму и случайно наткнулись на спрятанное там сокровище. Они обнаружили сотни золотых монет.