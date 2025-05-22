Родовые схватки не помешали ведущей провести три часа в эфире

В США у беременной ведущей отошли воды, но она провела эфир, передает NBC News.

Утром 21 мая ведущая новостей Оливия Джекит из Олбани, штат Нью-Йорк, как обычно пришла в студию, но всего за несколько минут до начала утреннего эфира у нее отошли воды. Это случилось на два дня позже предполагаемого срока родов, но, несмотря на начавшиеся схватки, Оливия решила не покидать студию и продолжила вести новости вместе со своей соведущей Джулией Данн, которая также находится в положении и ждет второго ребенка.

В прямом эфире коллеги с улыбкой комментировали происходящее, отмечая, что Оливия находится в активной стадии родов, но чувствует себя хорошо и намерена оставаться в эфире как можно дольше. Будущая мать делилась своими ощущениями, шутливо обсуждала погоду и даже предлагала сделать «перерыв на воду» вместо кофе. Под конец Оливия пошутила, что предпочла бы быть на работе, а не в больнице, и поблагодарила зрителей за поддержку.

Как сообщается, это был первый случай в истории канала CBS6, когда ведущая провела трехчасовой эфир во время схваток.