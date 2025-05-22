Фермер нашел на своей земле 150 тонн золота

Во Франции фермер откопал на своем участке 150 тонн золотых самородков. Об этом пишет La Grada Online.

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52-летний Мишель Дюпон из региона Овернь случайно нашел золото во время осмотра своей земли.

«Я просто проверял землю и увидел странный блеск в ручье. Когда начал копать — не поверил своим глазам», — рассказал он.

По предварительным оценкам, под его фермой может находиться до 150 тонн золота общей стоимостью около 3,5 миллиарда евро (примерно 320 миллиардов рублей).

При этом сам Дюпон не может присвоить себе ни грамма. Как только стало известно о золотой руде на участке, французские власти оперативно вмешались, запретив фермеру добычу драгоценного металла. Согласно французскому законодательству, недра принадлежат государству, даже если находятся под частной землей. Для начала разработки потребуются многолетние экологические экспертизы и согласования.

«Мне объяснили, что ничего нельзя делать до завершения всех проверок», — с сожалением признал фермер.

При этом он отмечает, что его жизнь уже изменилась: появилась очередь из желающих купить соседние с его фермой земли.

Местные жители разделились во мнениях: одни опасаются, что промышленная добыча разрушит экологию живописного региона, а другие надеются на рабочие места и экономический рост.

Ранее власти Польши получили письмо от загадочного анонима, который заявил, что раскрыл тайну «золотого поезда нацистов». Автор написал, что нашел «замаскированные вагоны поезда», в котором хранятся похищенные нацистами в 1930-1940-х годах в Европе ценности и произведения искусства.