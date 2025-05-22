Пять невероятных совпадений, которые произошли в реальности

Периодически все люди становятся свидетелями странных совпадений. Чаще всего это нечто малозначимое. Ловим легкий ступор, приподнимаем бровь, пожимаем плечами и идем дальше по своим делам. Однако некоторые совпадения бывают действительно невероятными. Кажется, что подобное может произойти только в кино или если матрица даст сбой.

«Мисс Непотопляемая»

В начале XX века произошло три крупнейших кораблекрушения в истории. Вайолет Джессоп, работавшая стюардессой на морских судах, оказалась на борту каждого из кораблей в момент катастрофы. Все началось в 1911 году — тогда «Мисс Непотопляемая» находилась на «Олимпике». Выйдя в открытое море, лайнер столкнулся с британским военным кораблем и пошел ко дну. Тогда обошлось без жертв.

Год спустя Вайолет устроилась бортпроводницей на «Титаник». Эта сюжетная арка обрывается в северной части Атлантического океана. За несколько часов погибло 1496 человек, но нашей героине удалось занять место в спасательной шлюпке №16, на ее руках был чей-то ребенок. Джессоп говорила, что не помнит, кем были родители, и не знает, выжили они или оказались в скорбных списках.

Наконец, в 1916-м Вайолет оказалась на «Британике», который напоролся на немецкую мину в Средиземном море. Стоит отметить, что команда этого судна действовала профессионально. 30 спасательных шлюпок спустили за полчаса, что в четыре раза быстрее, чем на «Титанике». В одной из них снова нашлось место для Вайолет Джессоп. Удивительно, но женщина продолжала выходить в море до самой пенсии, совершила несколько кругосветных круизов и умерла в глубокой старости.

Удачливая неудачница

Наверное, каждый представлял, как тратит выигранные в лотерею деньги. На что можно пустить миллионы? Новая квартира или дом, автомобиль мечты, одежда, техника, последний iPhone, естественно. Однако нашим мечтам, похоже, не суждено сбыться. Возможно, несколько цифр совпадет, но дальше сценарий один — неудача, растоптанная мечта. Участвуй хоть каждый месяц — хорошо, если просто окупишь «вложения». Но большинство людей уходит в ощутимый минус. Конечно, если подсчитать затраты на лотерейные билеты за годы.

В 1980 году в Новой Англии жила безумно азартная Морин Уилкокс. Она мечтала о похожих вещах, можно сказать, о лучшей жизни. Дом Морин находился практически на границе двух штатов, поэтому она приобретала билеты сразу в двух лотереях. Вроде бы это повышало шансы на победу. Проснувшись обычным утром, женщина поспешила за газетой, где публиковались результаты розыгрышей. Сложно представить, что происходило в голове Морин Уилкокс, когда выяснилось, что она выбрала правильные номера в обеих лотереях, но с одним нюансом. Номера, сыгравшие в Род-Айленде, были заполнены в Массачусетсе, и наоборот. Два почти выигрыша одновременно остались даже без утешительного приза.

Кто эта Элеанор?

В начале 1957 года юный Пол Маккартни встретился с Джоном Ленноном. Вечеринка проходила в месте, которое раньше было церковью Святого Петра. Этот день станет одним из важнейших в истории современной музыки. Через несколько лет дуэт преобразуется в группу The Beatles, которая завоюет сердца миллионов фанатов по всему миру. Возвращаясь к церкви, нужно обратить внимание на кладбище, что располагается в непосредственной близости. В глаза сразу бросается необычный надгробный камень с табличкой «Элеанор Ригби».

На девятый год существования «Битлз» Пол Маккартни написал культовую песню Eleanor Rigby. Автор утверждал, что вдохновлялся популярной тогда актрисой Элеанор Брон и любил заходить в магазин Rigby & Evens. Собственно, отсюда и название нового персонажа. Много лет спустя, когда фанаты указали на могилу и поразительное совпадение, Пол стал сомневаться. Камень и правда выделялся на фоне остальных — возможно, имя Eleanor Rigby засело в его подсознании и нашло выход через музыку.

Пережить две бомбардировки

6 августа 1945-го Цутому Ямагути отправился в командировку из Нагасаки в Хиросиму. Через считаные минуты после прибытия небо над городом озарила яркая вспышка. Взрывная волна отбросила бизнесмена в какой-то подвал, что и спасло ему жизнь. Это была атомная бомба «Малыш», уничтожившая значительную часть города и мгновенно убившая тысячи человек. Цутому Ямагути отказался от госпитализации, отправил отчет об увиденном и пережитом начальству, после чего отправился домой — в Нагасаки.

Мужчина прибыл на местный вокзал 9 августа. Слухи об американском оружии невероятной мощи уже расползлись по стране. Специально выделенный отряд военных готовился ко встрече с важным свидетелем. Однако более подробные устные показания не понадобились. Скоро все гражданские, военные и представители спецслужб лично смогли наблюдать, во что превратится Нагасаки после падения второй бомбы «Толстяк». Цутому Ямагути снова повезло, и он стал единственным человеком в мире, пережившим две ядерные бомбардировки.

Человек и комета Комета

Галлея сегодня хорошо изучена, период ее обращения составляет 76 лет. На протяжении нескольких дней она становится хорошо видна невооруженным глазом. Марк Твен мог дважды увидеть это чудо, но упустил возможности по независящим от него причинам.

Известный писатель родился 30 ноября 1835 года — как раз в момент сближения кометы с Землей. Его жизнь была столь же яркой и стремительной. Сэмюэл Клеменс (настоящее имя) стал одним из самых влиятельных авторов США. Многие коллеги считают, что с него и начинается по-настоящему самостоятельная американская литература, сумевшая вырваться из канонов Старого Света. 21 апреля 1910-го, то есть спустя 76 лет, Марк Твен умер. Именно в этот день комета Галлея находилась на максимальном приближении к Земле.