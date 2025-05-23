Американец решил скормить бывшего любовника партнерши свиньям

В штате Нью-Йорк, США, мужчина по имени Джил Сазерленд признался в жутком заговоре против бывшего любовника своей партнерши. Об этом сообщает Law & Crime.

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Следствие установило, что 57-летний мужчина решил расправиться с отцом ребенка своей возлюбленной. Тот сидел в тюрьме, и ревнивец задумал избавиться от него, как только он выйдет на свободу. Первым этапом его плана стало запугивание матери заключенного. Он нанял мужчину, чье имя не называется, поджечь ее машину. Впоследствии этот человек и стал информатором ФБР.

Сазерленд планировал уничтожить все улики, скормив останки соперника свиньям. Через информатора он обратился к монахине, чтобы арендовать у нее за 250 долларов (20 тысяч рублей) грузовик для перевозки тела на свиноферму.

Также информатор договорился об уничтожении останков со свиноводом. Так как ФБР уже контролировало операцию, свиноводом был агент под прикрытием. Он запросил за услугу тысячу долларов (80 тысяч рублей) и бутылку бурбона. 26 января бывший любовник женщины вышел из тюрьмы. Сазерленд ничего не успел сделать: его задержали на следующий день.

На допросе мужчина заявлял, что его возлюбленная поддерживала план по устранению отца своего ребенка. Она якобы мечтала, чтобы его привязали к стулу, а она избила его бейсбольной битой. Кроме того, Сазерленд признался, что оставил на крыльце матери заключенного дохлую птицу, в клюве которой была записка с угрозами. Приговор несостоявшемуся убийце вынесут в сентябре.

Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо пожилую женщину погубили соседские свиньи. Они загрызли ее на пороге ее дома.