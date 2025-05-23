Юноша вырвался из пасти крокодила

В Индии молодой спортсмен вырвался из пасти крокодила во время купания. Об этом сообщает New Indian Express.

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13 мая 18-летний легкоатлет, выступающий на национальном уровне, Карен Кумар из Агры купался в реке Чамбал, когда его сзади атаковала рептилия. Хищник вцепился в ногу юноши, а затем переключился на руку, вырвав кусок плоти. Несмотря на травмы и кровопотерю, спортсмен смог отбиться от напавшего на него хищника. В течение нескольких минут он бил животное по морде.

После того как Кумар выбрался на берег, местные жители доставили его в ближайшую больницу. Сейчас его состояние стабильно, но врачи запретили тренировки до полного восстановления.

Власти отмечают, что в этом участке реки обитает 742 крокодила, некоторые достигают пяти метров в длину. Это уже не первое нападение на людей в этой части реки Чамбал.

Ранее сообщалось, что В индии фермер стал жертвой крокодила, который проглотил его целиком. Останки мужчины так и не нашли.