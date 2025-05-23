В США бармен установил скрытую камеру в женском туалете ресторана

В США арестовали бармена из Лас-Вегаса, который установил скрытые камеры в женском туалете своего заведения. Об этом сообщает WKRC-TV.

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Расследование против Кристофера Коэна, который работал в ресторане John Cutter Tavern началось в апреле. Тогда 18-летняя посетительница бара обнаружила в туалете подозрительное устройство, которое выглядело как зарядное, однако в нем была карта памяти. Следователи нашли на карте видео, на которых посетительницы ресторана пользовались туалетом.

Вскоре стало ясно, что камеру в туалете установил Коэн, много лет работавший в John Cutter Tavern. В ходе следствия также выяснилось, что мужчина установил скрытую камеру в туалете у себя дома. На одной из записей были девочки восьми и тринадцати лет, причем одна из них была дочерью бармена-извращенца.

Мужчина признал, что поставил скрытую камеру дома, однако отрицал, что сделал это и в туалете ресторана. 15 мая машину Коэна остановили патрульные и нашли у него три грамма кокаина. В итоге американца обвинили в незаконном подглядывании за людьми, производстве сексуального контента с участием детей и хранении наркотиков.

Коэну назначен залог в 75 тысяч долларов. Ему запрещено общаться с несовершеннолетними, в том числе и с дочерью.

Ранее в американском штате Флорида арестовали 68-летнего мужчину, который шесть лет снимал останавливавшуюся в его доме приятельницу. Извращенец заявил пострадавшей, что она случайно попала на запись скрытой камеры.