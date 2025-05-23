Мужчина развелся с женой и женился на свекрови

В Индонезии мужчина развелся со своей 21-летней женой, узнав, что ее мать забеременела от него, пишет World of Buzz.

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Как пишут СМИ, мужчина расторг брак со своей женой и женился на ее матери, которая на тот момент была вдовой и ждала ребенка от бывшего зятя. На такой шаг ему пришлось пойти после вмешательства местных властей и медиаторов — представителей территориальной армии и полиции района.

Сообщается, что на данный момент женщина уже родила ребенка, а мужчина формально стал отчимом для собственной бывшей жены.