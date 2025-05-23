Змея заползла в гостинцу и дважды укусила юношу

В Индии юноши не стало после двух укусов кобры. Об этом сообщает M9 News.

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Трагическое происшествие случилось в деревне Лумб, штат Уттар-Прадеш. 17-летний Манодж работал поваром в местной гостинице и часто оставался там переночевать. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как ночью 16 мая в помещение заползла смертельно опасная змея и укусила спящего юношу за руку.

Манодж проснулся, но не понял, что произошло и скоро опять уснул. Кобра снова атаковала юношу, но уже в живот. Только тогда он увидел рептилию. Манодж сразу же позвонил владельцу отеля, сказал, что его дважды укусила кобра и попросил помощи. Мужчина сразу же примчался на место и отвез сотрудника в клинику, однако врачи помочь ему уже не смогли.

Жители деревни рассказали, что Манодж был одним из двух братьев в семье, а их отца не стало 15 лет назад. Староста деревни попросил, чтобы власти выплатили родным юноши компенсацию.

Ранее сообщалось, что в Таиланде трехметровая королевская кобра укусила собиравшую грибы в лесу жительницу провинции Сакэу. Женщина самостоятельно расправилась с рептилией и принесла ее с собой в больницу.