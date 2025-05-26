Колонна суперкаров попала в «лютую» пробку из-за баранов

В Дагестане сотни баранов заблокировали дорогу колонне суперкаров, которые ехали из Екатеринбурга. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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«Такие тачки в горах Кавказа — не самое ожидаемое зрелище, но клуб автоэнтузиастов с Урала решил устроить этот пробег, рискнув машинами. Ребята уже проехали по Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагестану», — говорится в публикации.

Отмечается, что суперкары попали в «лютую» пробку из-за проходящих мимо баранов.

До этого в Санкт-Петербурге три лося бегали по проезжей части перед автомобилями.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как три лося бегут по проезжей части, при этом одно из животных падает, но быстро поднимается и уходит. Кроме того, на записи также видно, что водители успевают среагировать и останавливаются перед лосями.