В США начался суд над стоматологом из штата Западная Виргиния, который с помощью скрытой камеры подглядывал за сотрудницами клиники. Об этом сообщает WTRF-TV.

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В центре разбирательств оказался доктор Джереми Кроу, который владел собственной стоматологической клиникой Crow Dental Associates в городе Уиртон. В мае 2024 года женщина, работавшая там, обнаружила в туалете для сотрудников скрытую камеру, замаскированную под бутылку с водой.

В ходе следствия выяснилось, что жертвами стоматолога-извращенца стали 15 женщин, работавших в его учреждении. Более того, как рассказал адвокат пострадавших Алекс Рисович, речь идет не только о съемках женщин в туалете. «Всего исков 15, но там много пунктов помимо скрытой камеры в туалете. Есть и другие сексуальные домогательства, которым они подвергались во время работы в Crow Dental Associates. Все это выяснилось во время расследования», — заявил юрист.

Всего Кроу обвиняют по 39 статьям, включая вторжение в частную жизнь, домогательства, дискриминацию по половому признаку и другие. Дата первого заседания по делу пока не назначена.

Ранее сообщалось, что в США арестовали бармена из Лас-Вегаса, который установил скрытые камеры в женском туалете своего заведения. Шпионское устройство заметила 18-летняя посетительница ресторана.