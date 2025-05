Змея проглотила овчарку

© Lenta.ru

В Нарнхито, Пуэрто-Рико, мужчина не смог спасти свою домашнюю собаку из пасти огромной змеи. Об этом сообщает Need To Know.

Хосе Гонго Моралес заметил пропажу своей немецкой овчарки около дома, а вскоре обнаружил, что ее проглотила крупная змея. Он тут же позвал на помощь друзей. Вместе они поймали змею и вспороли ей живот. К этому времени 10-месячный питомец уже не дышал.

Друзья сняли распоротую змею на видео. В кадр попала рулетка, которой мужчины решили измерить рептилию. Ее длина оказалась около пяти метров. По словам Моралеса, это второй подобный случай в Наранхито за неделю. Там за последнее время заметили уже четыре крупные змеи.

Ранее сообщалось, что в Индонезии семиметровый питон наполовину проглотил 55-летнюю женщину. Змея напала, когда женщина собирала овощи в саду.