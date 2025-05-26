Скандальную порномодель-рекордсменку арестовали

Австралийскую модель Бонни Блю, которая прославилась секс-марафоном с участием тысячи мужчин, арестовали. Об этом пишет Daily Star.

© Соцсети

Кадры с арестом 26-летней Блю (настоящее имя — Тиа Биллинджер) выложила на своей странице в соцсети ее сестра. К сообщению прилагалось видео, в котором люди в полицейской форме обыскивали модель и ее спутника.

«Как видите, Тиа арестована. Мы пока не знаем точно, что именно случилось, но будем держать вас в курсе», — говорилось в посте.

Однако многие зрители сразу же заподозрили, что арест на самом деле является очередным рекламным трюком. Интернет-сыщики обратили внимание, что Блю якобы задержали сотрудники полиции, приехавшие на автомобиле с номером RO23 HRM. Эта машина, по словам пользователей, часто используется в телевизионных съемках и не имеет отношения к настоящей полиции. В частности, у автомобиля нет дополнительных идентификационных номеров на бортах и крыше, как положено полицейскому транспорту.

Более того, всего за три часа до мнимого ареста Бонни Блю схожий ролик опубликовала на своей странице в социальных сетях ее главная соперница, — порномодель Лили Филлипс, которая также прославилась скандальными секс-марафонами.

Тем не менее поклонники Блю поверили ее ролику и начали распространять видео «ареста» в соцсетях с хэштегом FreeBonnieBlue (Свободу Бонни Блю).

Ранее сообщалось, что австралийская порномодель Энни Найт, которую называют самой сексуально активной женщиной страны, попала в больницу после секс-марафона. Девушка заявила, что переспала с шестью сотнями мужчин за шесть часов.