Женщина услышала шутку свекрови и запретила ей ухаживать за ребенком

Пользовательница Reddit рассказала, что запретила свекрови сидеть со своим ребенком после того, как услышала одну ее шутку. Большинство комментаторов поддержали ее решение.

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По словам автора поста, ее ребенку семь недель. Рассказчица отметила, что ее 60-летняя свекровь сильно вовлечена в процесс ухода за новорожденным.

«Однажды, придя к нам в гости, она пошутила, что добавляла в бутылочки с молоком рисовые хлопья, чтобы дети лучше спали, и сказала: "Может быть, я попробую это сделать, когда ты не будешь смотреть"», — отметила рассказчица.

Она попросила свекровь не добавлять хлопья в молоко, однако та в ответ пожала плечами.

«Она сказала: "Не нервничай ты так, я вырастила троих детей, и с ними все в порядке"», — добавила автор публикации.

После этого разговора рассказчица сообщила мужу, что не хочет оставлять ребенка наедине со свекровью. Супруг поддержал ее, однако его мать узнала об этом и рассердилась. Как пояснила пользовательница Reddit, мать мужа заявила, что невестка наказывает ее из-за обычной шутки.

«Теперь вся семья говорит, что я ограничиваю доступ к ребенку и веду себя холодно. Но мне кажется, что это не смешно — шутить о том, как ты сделаешь что-то, что может навредить новорожденному», — подчеркнула рассказчица.

Многие комментаторы выразили уверенность в том, что в действительности свекровь автора поста не шутила. Пользователи портала также указали, что у новорожденного может заболеть живот из-за хлопьев в молоке или же он подавится ими.

«Я бы на вашем месте серьезно ограничила ее общение с внуком, пока она не извинится, и точно не оставляла бы ее наедине с ребенком, пока вы не почувствуете, что можете доверять ей»,

«Проблема даже не в рисовых хлопьях, а в том, что свекровь нарушает установленные вами правила», — высказались они.

Ранее другая женщина рассказала на Reddit, что вычеркнула свекровь из жизни после одного ее замечания. Комментаторы сочли слова матери ее мужа жестокими и поддержали автора поста.