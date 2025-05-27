Жена подралась с мужем из-за приданого и откусила ему пенис

В Индии жительница штата Уттар-Прадеш откусила мужу пенис во время ссоры из-за приданого. Об этом сообщает News9Live.

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Пара из округа Самбхал поженилась в 2021 году. Все это время муж утверждал, что родственники жены дали за нее слишком маленькое приданое и требовал больше. Между ними постоянно вспыхивали ссоры.

В день инцидента супруги в очередной раз поссорились, а затем муж напал на жену. Во время драки она вцепилась ему зубами в промежность и откусила половой орган. После этого она попыталась свести счеты с жизнью.

В итоге обоих доставили в больницу в тяжелом состоянии. Родные женщины рассказали, что она подвергалась постоянным нападкам и побоям не только со стороны мужа, но и его родственников. В полиции заявили, что пока ни одна из сторон конфликта не подала заявление.

Ранее сообщалось, что в Бразилии задержали женщину, которая расправилась с мужем, отрезала ему гениталии и добавила их в рагу из фасоли. Скандал начался после того, как жена застала мужчину за просмотром порно.