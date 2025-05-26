Американский богач похитил туриста и пытал его в своем особняке

Американского криптовалютного инвестора обвинили в похищении и пытках итальянского туриста в своем доме в США. Об этом пишет «Би-би-си» (BBC).

По данным издания, 37-летний Джон Вельц предстал перед судом в субботу, 24 мая. Мужчину и его сообщницу, 24-летнюю Беатрис Фолчи, арестовали после того, как их жертве удалось сбежать из роскошного особняка в Нью-Йорке. Там они в течение нескольких недель связывали и пытали европейца и снимали это на камеру.

28-летнего итальянца, имя которого не разглашается, доставили в больницу, сейчас он находится в стабильном состоянии. Пострадавший рассказал полиции, что он прибыл в США 6 мая. Когда мужчина оказался в доме богача, тот отобрал у него паспорт и пленил. После этого его жестоко избили за отказ предоставить пароль от криптокошелька.

Как сообщает источник, Вельц арендует дом в районе Сохо примерно за 30-40 тысяч долларов (от 2,2 до 3,1 миллиона рублей) в месяц.

Ранее сообщалось, что британская пара туристов отправилась в Турцию, чтобы отметить день рождения девушки, и подверглась пыткам. Мужчина рассказал, что слышал из соседней комнаты крики своей девушки.