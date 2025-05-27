Фермер разрушил древнерусское городище при прокладке водопровода

Во время земляных работ фермер прорыл глубокую траншею через археологический комплекс «Селяне 2», известный с 1902 года. Ученые утверждают, что для водопроводной трубы диаметром 10 см был вырыт ров таких размеров, что «мог бы провалиться небольшой танк».

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В Тверской области разгорается скандал вокруг уничтожения памятника археологии – древнерусского городища «Селяне 2» в Западнодвинском округе. Институт истории материальной культуры РАН сообщил, что местный фермер при прокладке водопровода к своей ферме прорыл траншею прямо через охраняемую территорию.

Археологи бьют тревогу: земляные работы полностью разрушили усадьбу XII–XIII веков, исследовавшуюся еще Императорской Археологической комиссией. Особое возмущение ученых вызвал масштаб повреждений – для монтажа 10-сантиметровой трубы был выкопан ров шириной и глубиной, несоизмеримых с технической необходимостью, пишет tver.mk.ru.

«Это варварство – ради водопровода уничтожен целый пласт истории, – заявляют исследователи. – Работы велись без согласования, хотя памятник стоит на государственной охране с 1902 года».

Сейчас специалисты оценивают масштаб утрат: повреждены культурные слои, содержащие артефакты домонгольского периода. Надзорные органы начали проверку, которая может привести к административному или даже уголовному преследованию. По статье 243 УК РФ (уничтожение объектов культурного наследия) виновнику грозит штраф до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

Местные власти пообещали взять ситуацию под контроль, однако археологи подчеркивают: утраченные исторические пласты восстановить уже невозможно.