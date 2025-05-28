Финский полицейский забыл секретные документы в поезде

Сотрудник Полиции безопасности (SUPO) Финляндии забыл рюкзак с секретными документами в поезде. Об этом сообщила телекомпания Yle.

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Отмечается, что полицейский оставил рюкзак при пересадке во время командировки. Перевозимые им документы имеют вторую степень секретности, из-за чего их содержимое должно быть скрыто от лиц, не являющихся сотрудниками SUPO.

Подробности происшествия засекречены. Известно, что провинившемуся сотруднику вынесли предупреждение, так как разглашение содержимого документов могло нанести ущерб национальной безопасности Финляндии.

Ранее сообщалось, что житель Белфаста нашел лежащий на дороге секретный документ с подробностями охраны президента США Джо Байдена во время его визита в Британию.