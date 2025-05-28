В Прикамье физрук заставил студентов кататься на лыжах по траве

РИА "ФедералПресс"

В Прикамье преподаватель физкультуры заставил студентов кататься на лыжах по траве. Причиной такой необычной физической активности стало то, что учащиеся пропустили зачет по лыжной подготовке зимой.

Физрук заставил прогульщиков кататься на лыжах по траве
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Видео с урока физкультуры в одном из местных колледжей было опубликовано в соцсетях и привлекло к себе внимание общественности. Интернет-пользователи разделились на два лагеря: одни осудили такие неординарные методы воспитания, а другие, напротив, поддержали педагога.

Отреагировала на видео и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая опубликовала ролик в своем телеграм-канале.

В региональном минобре, как пишет РИА Новости, креативный подход учителя не оценили.

«Проведено служебное расследование. С педагогом проведена беседа о недопустимости применения таких способов ликвидации задолженностей студентов», - рассказали в министерстве.