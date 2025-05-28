Физрук заставил прогульщиков кататься на лыжах по траве

В Прикамье физрук заставил студентов кататься на лыжах по траве
В Прикамье преподаватель физкультуры заставил студентов кататься на лыжах по траве. Причиной такой необычной физической активности стало то, что учащиеся пропустили зачет по лыжной подготовке зимой.
Видео с урока физкультуры в одном из местных колледжей было опубликовано в соцсетях и привлекло к себе внимание общественности. Интернет-пользователи разделились на два лагеря: одни осудили такие неординарные методы воспитания, а другие, напротив, поддержали педагога.
Отреагировала на видео и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая опубликовала ролик в своем телеграм-канале.
В региональном минобре, как пишет РИА Новости, креативный подход учителя не оценили.
«Проведено служебное расследование. С педагогом проведена беседа о недопустимости применения таких способов ликвидации задолженностей студентов», - рассказали в министерстве.