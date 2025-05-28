Искупавшийся в озере с аллигаторами мужчина напал на полицейских

В США мужчина, только что переживший нападение аллигатора, напал на полицейских. Об этом сообщает MyTwinTiers.com.

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Инцидент произошел в понедельник, 26 мая, в городе Лейкланд, штат Флорида. Сначала работник местного магазина заметил 42-летнего Тимоти Шульца, который вел себя неадекватно. Вскоре Шульца увидели плавающим в озере, кишащем аллигаторами. Свидетели заплыва пытались помочь мужчине, но он только рычал на них и отказывался от спасательного круга. При этом очевидцы говорят, что рядом с Шульцем кружили рептилии.

Выбравшись на берег со следами укуса аллигатора, Шульц с садовыми ножницами в руках попытался взломать чужой грузовик. Когда прибыли полицейские, мужчина бросился на них с ножницами. Дважды примененный электрошокер не подействовал. Шульц попытался забрать оружие из патрульной машины, после чего двое офицеров открыли огонь. Спасти Шульца не смогли.

По данным шерифа, у мужчины была длинная криминальная история, связанная с употреблением метамфетамина.

Ранее сообщалось, что американка едва не стала жертвой аллигатора во время заплыва на каяках. Хищник внезапно выпрыгнул, укусил за руку женщину и стянул с одного из каякеров спасательный жилет.