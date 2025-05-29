Владелец магазина одежды тайно снимал покупательниц

В Индии арестовали владельца магазина одежды из штата Мадхья-Прадеш, который установил в примерочных скрытые камеры и тайно снимал голых покупательниц. Об этом сообщает Deccan Herald.

Заявление в полицию на Нараяна Гупту из городка Будхва подали после того, как в сети появились ролики с переодевающимися женщинами. Полиция нагрянула в торговую точку с обыском и обнаружила как минимум одну скрытую камеру. Выяснилось, что мужчина сам установил ее и просматривал видео на своем компьютере.

Следствие установило, что 14-летний сын Гупты обнаружил записи с обнаженными клиентами и поделился ими с приятелями в сети. После этого ролики попали в широкий доступ.

Индийца обвинили по статьям о вуайеризме и оскорблении женщин. Он находится под стражей с 24 мая. Расследование продолжается.

Ранее в США начался суд над стоматологом из штата Западная Виргиния, который с помощью скрытой камеры подглядывал за сотрудницами клиники. Мужчина установил шпионское устройство в туалете своей клиники.