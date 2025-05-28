В Охотском море рыбаки из Магадана поймали неизвестное науке существо. Оно было обнаружено внутри камбалы, которую разделывали. Очевидцы отметили, что существо похоже на личинку из фильма «Чужой» Ридли Скотта, сообщает Telegram-канал Shot.

Как отмечается, существо было передано московским ученым. Также подчеркивается, что его исследованием сейчас занимаются ихтиологи кафедры одного из столичных вузов.

«Ученые уже отметили, что подобные животные им ранее не попадались», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что знаменитый американский рыбак Арт Уэстон поймал в штате Кентукки аллигаторову щуку весом около 69 килограмм и длиной 2,2 метра, установив новый мировой рекорд.

Уточнялось, что крупный улов получилось сделать в озере Ливингстон в штате Техас. По словам Уэстона, сначала ему пришлось преследовать аллигаторову щуку на протяжении чуть более трех километров, а затем он потратил почти четыре часа, чтобы вытащить ее из воды.