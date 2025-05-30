Женщина пробыла замужем всего час

Австралийка по имени Кайли позвонила на радиошоу Late Drive и рассказала, как пробыла замужем всего час и осталась одна из-за немыслимого поступка жениха. Историю женщины приводит Mirror.

© Lenta.ru

По словам Кайли, они с женихом прожили вместе до свадьбы шесть лет, и со стороны пара казалась идеальной. Их свадьба прошла безупречно, но сразу после брачных клятв и перед торжественным приемом жених исчез.

«Мы провели церемонию, сделали фотографии — он был прекрасен во время фотосессии, он был любовью всей моей жизни. А потом он просто исчез. Я ничего не слышала о нем несколько месяцев», — рассказала Кайли.

Несмотря на отсутствие жениха, свадебный прием продолжился, и гости не знали о произошедшем.

«Он встречался с кем-то другим все это время, но все равно женился на мне», — призналась она.

Впоследствии австралийка узнала, что муж завел роман с ее кузиной и сбежал с ней.

Поначалу после торжества родственники спрашивали Кайли о медовом месяце и поздравляли со свадьбой, но вскоре она рассказала правду. Тогда семья помогла женщине пережить разрыв. «А мои дети считают это уморительным — все время шутят про свадьбу», — добавила она.

Ранее парень решил перед помолвкой разыграть свою девушку и оказался после этого в неловкой ситуации. Перед романтическим предложением он решил сначала опуститься на колено, как будто хочет сделать предложение, а на самом деле начать зашнуровывать обувь.