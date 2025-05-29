Порномодель получила миллионы долларов от женатого подписчика за поддержку

Порномодель Софи Рейн заработала миллионы долларов, оказывая «эмоциональную поддержку» подписчику. Об этом сообщает The Tab.

© Lenta.ru

21-летняя американка, называющая себя девственницей, за два года получила около шести миллионов долларов (540 миллионов рублей) от одного женатого подписчика на OnlyFans. Как выяснилось, мужчине по имени Чарли просто нравилось наблюдать за ее повседневной жизнью и общаться на обычные темы.

«Мы переписываемся каждый день без исключения, — рассказала Рейн. — Он интересуется, как прошел мой день, и хочет знать меня как личность». «Я скорее выполняю роль эмоциональной поддержки для него. Многие думают, что самые щедрые подписчики ждут откровенного контента. Но, как ни странно, он предпочитает видеть меня полностью одетой и занимающейся обычными повседневными делами», — пояснила Рейн.

Этот неожиданный тренд подтверждает данные исследования — самые прибыльные подписчики платят не за эротику, а за иллюзию личных отношений.

Софи Рейн получила известность в 2023 году, когда пользователи приняли ее за участницу вирусного видео с откровенно одетым Человеком-пауком.

Ранее сообщалось, что австралийская порномодель Энни Найт, которую называют самой сексуально активной женщиной страны, попала в больницу после секс-марафона. Девушка заявила, что переспала с шестью сотнями мужчин за шесть часов.