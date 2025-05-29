Порноактивистка рассказала, сколько денег потратила на рекордный секс-марафон

Порномодель из Австралии, которую называют самой сексуально активной женщиной в стране, раскрыла, сколько денег ей пришлось потратить на проведение секс-марафона. Об этом пишет US Weekly со ссылкой на подкаст Annie Knight Unhinged.

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28-летняя Энни Найт в рамках марафона переспала с 583 мужчинами за шесть часов и сняла это на видео. Она рассказала, что в ее расходы вошли зарплаты операторам, помощникам, фотографам и охранникам; плата за аренду помещения и покупка презервативов, балаклав и браслетов участников. Итоговая стоимость съемок составила около 10 тысяч долларов (796 тысяч рублей).

«Люди не понимают, насколько дорого на самом деле делать что-то подобное», — отметила Найт.

При этом порномодель подчеркнула, что все ее затраты окупятся.

«Представьте себе все видео, которые я смогу выпустить. Я верну эти деньги в десятикратном размере. Надеюсь, больше», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Энни Найт попала в больницу с кровотечением после секса с 583 мужчинами за шесть часов. Она сдала анализы и прошла необходимое обследование.