В борьбу с пожарами в Забайкалье вступает шаман

Красноярский шаман Буга Адыг Кам планирует провести обряд на Енисее, чтобы вызвать в охваченном пожарами Забайкалье дожди, и просит поддержки молитвой. Об этом сообщает CHITA.RU в Telegram-канале.

Из сообщения следует, что обряд пройдет 30 мая, но поддержать его мысленно недостаточно.

«Важно открыть створки колодцев, если они есть, чтобы небо отражалось в воде, и оставить так до момента, пока не придет дождь. А если нет колодца, то просит набрать ведро с водой и поставить на улице возле крыльца», — сказано в сообщении.

Жильцам квартир посоветовали оставить ведро с чистой водой на балкон или подоконник. После окончания молитвы нужно разбрызгать воду вверх.

Кроме того, в день обряда, до молитвы не следует есть мясо. А молитву нужно читать семь раз, стоя перед горящей свечей.

До этого российский спутник «Метеор-М» снял из космоса пожароопасную обстановку в Забайкалье.

В 2025 году пожароопасный сезон в регионе объявили 24 марта, когда произошел первый лесной пожар. Тогда же был объявлен режим повышенной готовности, а затем в крае поэтапно ввели особый противопожарный режим.