Садовница нашла клад во время уборки парка

Садовница Келли Уэйкфилд в ходе уборки общественного парка в Сент-Олбансе в американском штате Вермонт обнаружила под кучей листьев загадочный металлический ящик, в котором оказались различные монеты, антиквариат, пуля времен Гражданской войны в США и записка от автора книг-квестов Майкла Клоэрти О’Коннелла.

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По словам женщины, ее поразили обнаруженные внутри ящичка сокровища. Она сразу же побежала к своему грузовику и поехала прямо к дому матери. Садовница спрятала находку в домашний сейф, чтобы позже дать профессиональную оценку ее стоимости.

О’Коннелл, написавший книги «Сокровища Леди Свободы» и «Охота за сокровищами Райли», вложил в этот проект свои собственные пенсионные сбережения. Он спрятал такие коробки в нескольких штатах, оставив подсказки об их местонахождении в своих произведениях. Десять сундуков уже удалось отыскать, но Уэйкфилд пока единственная решилась в этом признаться.

Я хотел, чтобы это было немного более загадочно, чтобы было веселее. Это путешествие открытий для искателей сокровищ, — передает слова О’Коннелла газета The New York Times.

Другой случай произошел в конце декабря прошлого года, когда в турецком городе Нурдагы мужчина нашел клад в купленном шкафу: двенадцать золотых монет, которые оставил предыдущий владелец. Находку он вернул хозяину.