Пса назначили директором офиса

Технологический стартап из Хайдарабада назначил золотистого ретривера директором по счастью, сообщает Indian Express. Пёс по кличке Денвер должен бродить по офису — это его должностные обязанности.

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«Он не программирует. Ему всё равно. Он просто появляется, крадёт наши сердца и заряжает энергией. Кроме того, теперь мы официально разрешаем приходить в офис с домашними животными», — говорится в заявлении компании.

Считается, что животные в офисе полезны для улучшения самочувствия сотрудников, снижения стресса и поднятия морального духа. Исследования показывают, что присутствие животных рядом может снизить уровень стресса, способствовать социальному взаимодействию и даже повысить производительность труда.

Исследование, проведенное Исследовательским институтом Human Animal Bond Research Institute (HABRI), показывает, что 87% сотрудников, работающих в условиях, подходящих для содержания домашних животных, гораздо лояльнее своей компании, а 91% сообщают, что чувствуют себя более вовлечёнными в работу.