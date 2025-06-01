Пенсионерка выиграла миллион рублей в лотерею благодаря змее

Пенсионерка Любовь из Нижегородской области выиграла в лотерею миллион рублей благодаря счастливому талисману своей внучки. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

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Женщина и ребенок купили в почтовом отделении билет моментальной лотереи «Раунд». В этот день девочка взяла с собой на прогулку плюшевую змейку — символ 2025 года по восточному календарю. Возможно, именно любимая игрушка ребенка принесла удачу нижегородке. Победительница рассказала, что до этого ее семья выигрывала по 100 или 200 рублей, а теперь фортуна им улыбнулась и принесла суперприз.

Ранее мы сообщали о том, что еще одна нижегородская пенсионерка выиграла миллион рублей в лотерею, купив билет при оплате коммунальных услуг.

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